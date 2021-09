Al Palaindoor disponibili 900 posti per prima dose vaccino Covid

Nel polo vaccinale al Palaindoor di Aosta vengono effettuate sedute di inoculazione delle prime dosi di vaccino anti Covid nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 20,30. Per questa settimana sono ancora disponibili 900 posti, secondo quanto comunica l'Usl della Valle d'Aosta in una nota.



Per i minorenni, le vaccinazioni di prima dose si svolgono il martedi pomeriggio. Per domani, martedì 21 settembre, sono ancora disponibili 120 posti. La prenotazione obbligatoria telefonando al servizio Infovaccini 0165-546222.