De ce lundi tests aux frontières pour entrer en Suisse

Les personnes non vaccinées et non guéries du Covid-19 de ce lundi le 20 septembre devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse, quel que soit le moyen de transport ou le pays de provenance.

Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les frontaliers. Les tests rapides antigéniques ou PCR sont acceptés. Les autotests ne sont par contre pas valables.

Un deuxième test, payant, devra être effectué après quatre à sept jours. Le résultat doit être communiqué au canton de résidence ou de séjour. Là aussi, les autotests ne sont pas valables. Les cantons pourront vérifier de manière aléatoire si ce second test a bien été réalisé grâce à un formulaire de voyage de suivi

.Tout le monde ou presque devra remplir ce formulaire de voyage intitulé "Passenger locator form", les personnes vaccinées et guéries aussi. Les enfants de moins de 16 ans seront exemptés de l'obligation de présenter un test mais pas de celle concernant le formulaire.

Quiconque tentera d'entrer en Suisse sans test encourra une amende de 200 francs. Ces personnes devront se faire dépister rapidement. Le montant de l'amende s'élèvera à 100 francs pour une personne n'ayant pas rempli le formulaire.

Les compagnies aériennes et les entreprises de transport par autobus devront vérifier si leurs passagers ont un formulaire ainsi qu'un certificat Covid ou le résultat d'un test. Des contrôles seront aussi réalisés par des douaniers ou les polices cantonales.