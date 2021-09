Dopo quelle di Nus altre due classi scolastiche in quarantena Covid

Secondo provvedimento di quarantena scolastica in meno di 24 ore da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Usl della Valle d’Aosta, che dopo le due classi di Nus ha disposto isolamento preventivo anti Covid nei confronti di altre due della Istituzione scolastica 'Maria Ida Viglino', una alla scuola media di Villeneuve e l'altra alle elementari di Arvier.

I provvedimenti di quarantena hanno durata di 10 giorni (in caso di tampone negativo) di 14 giorni (per chi non si sottopone a tampone) e di sette giorni per i vaccinati.

“Ringrazio l’assessorato regionale della Sanità e l’Azienda Usl per l’ottima collaborazione dimostrata in questa delicata fase di avvio dell’anno scolastico - commenta l’assessore all'Istruzione, Luciano Caveri - non appena saranno disponibili indicazioni nazionali più precise, la Sovrintendenza agli studi e le autorità sanitarie individueranno le procedure di utilizzo dei tamponi salivari per ridurre al minimo l’impatto sulla didattica, a fronte di casi positivi. Questa tipologia di strumento diagnostico è peraltro già in uso nelle ‘scuole sentinella’ su un campione utile per il monitoraggio in corso a livello nazionale”.