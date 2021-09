La Usl corre ai ripari per sostituire il personale non vaccinato

Avviate dalla Usl VdA le sostituzioni del personale sospeso dal lavoro per non essersi vaccinato contro il Covid-19 nelle strutture ospedaliere e nella Sanità territoriale.

L'azienda sanitaria spiega che "sono in fase di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, cinque tecnici sanitari di radiologia medica, in esito alla graduatoria di concorso. Saranno temporaneamente inseriti in organico, in sostituzione del personale sospeso. Sono in fase di assunzione anche tre logopedisti, con contratto a tempo indeterminato; due saranno destinati alla sostituzione di personale sospeso". Per gli oss, operatori sociosanitari, si ricorrerà a personale proveniente da agenzia di lavoro interinale.



"Tutte queste figure professionali saranno operative tra la fine del mese di settembre e le prime due settimane di ottobre" spiega l'Usl. Per gli infermieri, si stanno esaminando i candidati al concorso che sarà espletato prossimamente: si tratta di 235 soggetti, di cui 39 esonerati dalla prova di francese ma già impiegati in diverse strutture.

Di questi, 16 che non sono oggi al lavoro saranno contattati e potrebbero essere posti in servizio in tempi brevi. Prosegue la notifica delle delibere di sospensione dei dipendenti dell'Usl non in regola con l'obbligo di vaccinazione, previa verifica delle singole situazioni e ferma restando la possibilità di adempiere all'obbligo vaccinale o di produrre eventuali certificazioni di esenzione.