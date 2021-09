Aosta: Per la prima volta Carta maturità ai neo maggiorenni

«Crediamo che il futuro rappresentato dalle giovani generazioni potrà assumere contorni positivi quanto più saremo in grado di far sentire i ragazzi partecipi della comunità in cui vivono, rendendoli promotori convinti dei loro diritti e dei loro doveri, e rafforzandoci con le energie e le idee di cui sono felicemente portatori sani”. Gianni Nuti, sindaco di Aosta commenta così la decisione della Giunta municipale aostana di salutare l’ingresso nell’età “adulta” dei ragazzi che compiono 18 anni nel 2021 residenti nel territorio comunale.

Il #DonoDay2021 è promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), che ha fortemente voluto la legge “Giorno del Dono” e al quale il Comune di Aosta ha già aderito in qualità di partner negli anni scorsi.

L’appuntamento, realizzato con il CSV Onlus - con cui sarà stipulato un accordo di collaborazione - prevede gli interventi del sindaco Gianni Nuti (nella foto) e del presidente del CSV, Claudio Latino, seguiti da uno show-intervista al matematico, cantante e showman Lorenzo Baglioni dal titolo “Io, webstar tra numeri, musica e ironia”. Ai ragazzi intervenuti saranno anche presentate le opportunità di impegno solidale in Valle d’Aosta, in Italia e in Europa attraverso un incontro con il responsabile area Europa di Csvnet Niccolò Triacca.

A tutti i neo-maggiorenni sarà consegnata copia della Costituzione della repubblica italiana e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta la cui conoscenza è imprescindibile condizione per radicare una coscienza dell’appartenenza a una comunità nazionale e valdostana.

"Abbiamo ritenuto fondamentale promuovere una cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica - precisa il Sindaco - anche attraverso la celebrazione dell’ingresso formale dei neo-maggiorenni nel consesso sociale, approfittando dell’occasione per diffondere messaggi di incoraggiamento a coltivare attivamente senso civico e cultura della solidarietà fin dal conseguimento della maturità civica".

Felice maturità: il commento del sindaco di Aosta Gianni Nuti