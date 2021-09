Il Castello di Saint-Marcel ospiterà il Museo delle Miniere

Un polo museale moderno ed interattivo sulle miniere valdostane. Questo il futuro prospettato per il trecentesco castello di Saint-Marcel. La struttura, chiusa al pubblico da diverso tempo, tornerà a risplendere grazie ad un importante progetto di restauro e di recupero funzionale di alcuni ambienti interni, previsto dal progetto Mineralp, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2014/2020.



Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato ieri, durante la seduta del consiglio comunale. Gli interventi di recupero e restauro riguarderanno le cantine del castello e il corpo di fabbrica, per un totale di 410 mila euro. Di questi, oltre ai fondi previsti dal programma transfrontaliero, 50 mila euro sono stati concessi dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta, mentre 55 mila sono stati stanziati dal Comune di Saint-Marcel.

"L'idea è quella di concludere le precedure di appalto il prima possibile- commenta il sindaco Andrea Bionaz- per poter partire con i lavori già da questo autunno, anche se, visto che il cantiere durerà come minimo un anno, abbiamo proposto alla Regione di chiedere una proroga del progetto fino ad aprile 2023, per permettere di ultimare tutti gli interventi previsti".

Il ribasso d'asta potrà essere utilizzato per ulteriori lavori ma, precisa il sindaco "dobbiamo essere consapevoli che l'aumento delle materie prime rischia di portare le imprese partecipanti a effettuare ribassi di minima entità".