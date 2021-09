Sulle impronte di Augusta Praetoria Salassorum

In occasione della nona edizione di Plaisirs de Culture, la rassegna di iniziative culturali che la Valle d’Aosta propone come adesione alle Giornate europee del patrimonio, la guida turistica Sheila Manella, in collaborazione con la Biblioteca, propone Lunedì 20 settembre ore 15.00 una passeggiata, con partenza dall’Arco d’Augusto, con lo scopo di fare rivivere la città di Augusta Praetoria Salassorum, passando attraverso le monumentali impronte che i romani ci hanno lasciato in eredità.

Numero max 30 persone - precedenza ai residenti di Saint-Christophe; (durata 2h30);

Iscrizioni entro le ore 14.00 di giovedì 16 Settembre a: biblioteca@comune.saint-<wbr></wbr>christophe.ao.it

Per informazioni 3332249270

Giornate Europee del Patrimonio 2021

Il tema di quest’anno riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione di “Heritage: All inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Per saperne di più https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme