Verres: Riapre in anticipo la biblioteca regionale

Una buona notizia per gli amanti della lettura residenti in bassa Valle. La riapertura al pubblico della biblioteca regionale comprensoriale di Verrès, chiusa per lavori di tinteggiatura dei locali, era prevista per lunedì 13 settembre ma è stata anticipata a lunedì 6 settembre grazie a un più rapido completamento dei lavori. Lo ha reso noto, in una nota, l'assessorato regionale ai Beni culturali.



La biblioteca riaprirà con i consueti orari, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, sabato dalle 9.30 alle 13.