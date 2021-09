Tre nuovi casi Covid e sette guariti in Valle da ieri

Tende nuovamente al ribasso il trend dei contagi da coronavirus nella nostra regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati tre nuovi casi di positività al Covid-19.

Sono stati 213 i tamponi eseguiti su altrettanti valdostani dai ieri, e sono sette i guariti. Lo si legge nel bollettino di aggiornamento della situazione epidemiologica diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl.

Per la differena tra contagi e guarigioni, gli attuali positivi scendono a 106, tutti in isolamento domiciliare non essendovi stati ricoveri ospedalieri. Le vittime dall'inizio della pandemia restano 473.