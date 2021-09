Al via il 15 settembre l’edizione 2021 del corso per il Patentino cani

Per gestire al meglio gli amici a quattro zampe particolarmente irrequieti o poco equilibrati, ma anche per chi desidera apprendere le modalità di rapporto cane-proprietario, sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 del percorso formativo per proprietari e futuri proprietari di cani, finalizzato al conseguimento dell’apposito Patentino.

Il corso, aperto a tutti, si svolgerà in modalità webinar per la parte teorica (15, 20, 22 e 27 settembre prossimi, in orario serale) e in presenza per la parte pratica (29 settembre).

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo online (disponibile al link https://forms.gle/<wbr></wbr>SpnvBy37jmoN1nVZ7) e provvedere al pagamento della quota di iscrizione (20 euro per la parte teorica, obbligatoria per il conseguimento del Patentino, e 20 euro per la parte pratica).

"Il corso è organizzato da Celva e Usl della Valle d’Aosta - si legge in una nota - nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale tra Celva, Regione, Usl, Ordine dei Medici veterinari della Valle d’Aosta".