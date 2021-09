Al Join del Palaghiaccio di Aosta sabato 4 settembre i Discovers in concerto

Dopo un'estate praticamente 'al palo' causa norme antipandemia torna a esibirsi in pubblico la rock band valdostana Discovers e lo farà sabato 4 settembre, in presenza dalle ore 20 al Join, ristorante del Palaghiaccio di Aosta. Occorrono la prenotazione e il green pass.

I Discovers si sono formati a settembre 2019 dopo diverse esperienze musicali. Artefici di un repertorio composto da brani famosi e altri 'di nicchia' che hanno fatto la storia del rock e dell'underground, la voce di Federica Celentano, Stefano Orlando alla chitarra, Marco Mathamel alla batteria e Riccardo Jans al basso proporranno una scaletta di versioni fedeli, interpretazioni personali e arrangiamenti di tanti pezzi indimenticabili soprattutto dagli anni ’70 ai ’90. Nonostante la pandemia hanno all’attivo sette esibizioni nel corso del 2020, oltre ad altre nove esibizioni con altre formazioni.

Sabato presenteranno 24 brani indimenticabili della storia del rock italiano e internazionale: da 'Psycho Killer' dei Talking Heads a 'Kobra' di Rettore, passando da 'Heart of the glass' di Blondie e 'Sleeping in my car' di Roxette.