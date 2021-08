Undici nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Valle

Lieve aumento dei contagi da coronavirus nella nostra regione, dove sono 11 i nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 269 casi testati. Sono invece sette i guariti. E'quanto si legge nel bollettino sanitario di oggi, diffuso dalla Regione sulla base dei dati Usl.



Per effetto della differenza tra guariti e contagiati, gli attuali positivi salgono a 138 (quattro più di ieri), de quali 135 si trovano in isolamento domiciliare. Scendono invece da quattro a tre le persone ricoverate all'ospedale Parini, ma nessuna di queste è in terapia intensiva.