Cade corridore, sospesa Ultratrail du Mont Blanc

Stava affrontando la discesa del colle del Passeur de Pralognan, ieri martedì 24 agosto, quando dopo circa 62 chilometri di gara, un corridore ceco è scivolato ed è caduto in una scarpata. Correva la Tds, Sur les traces des Ducs de Savoie, gara di ultratrail di 145 chilometri inserita nella settimana dell'Ultratrail du Mont Blanc partita ieri da Courmayeur.

Il comitato organizzatore dell'Utmb ha così deciso di sospendere la gara per circa 800 atleti (su 1.573 partiti) che si trovavano dietro il punto dell'incidente, organizzando un trasporto via bus da Bourg-Saint-Maurice a Chamonix.



Il corridore "è stato soccorso immediatamente dopo la caduta dalla squadra di soccorso presente al passo e recuperato in elicottero" spiega l'organizzazione. "Sono poi stati avvertiti i famigliari". L'organizzazione ha deciso di interrompere la gara e far tornare verso Bourg-Saint-Maurice tutti gli atleti che non avevano ancora raggiunto il Passeur de Pralognan. Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri era piovuto; dalle 23 il tempo era migliorato, ma il fondo restava umido.