Morto l'ex sindaco di Jovençan Sandro Pepellin schiacciato da una lastra di cemento

Non ce l'ha fatta Sandro Pepellin. Il 70enne impresario edile ed ex sindaco di Jovençan è morto nel tardo pomeriggio di oggi martedì 24 agosto per i gravi traumi dopo essere stato investito da una pesante lastra di cemento che stava scaricando da un camion insieme a un suo operaio, Velio Dal Dosso, 51 anni, di Aosta. Erano nel cantiere di una casa in ristrutturazione e destinata a divenire un bed& breakfast in frazione Barral a Gressan, di proprietà della famiglia Pepellin. Dal Dosso ha riportato gravi ferite a una gamba.

Per liberare le vittime dal pesante blocco di cemento altri operai si sono serviti di una gru di cantiere; sul posto sono giunti in pochi minuti 118, carabinieri e Vigili del fuoco: i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due feriti in attesa del trasferimento in ospedale. Al Pronto soccorso del 'Parini' le condizioni di Pepellin sono apparse subito critiche; nonostante ogni tentativo di salvarlo, l'uomo è spirato poco dopo l'arrivo.

Al cantiere teatro dell'incidente sono arrivati anche gli ispettori del lavoro inviati dalla Usl per i primi accertamenti tecnici su cause e dinamica dell'accaduto.