Occidente sconfitto dai talebani

"L’occidente in Afghanistan esce sconfitto sotto tutti i punti di vista, una sconfitta che sconcerta e che preoccupa". Alliance Valdôtaine esprime così lo sconcerto per quanto accaduto e "assicura massima solidarietà al popolo afgano".

In una nota del partito di legge: "L’oscurantismo talebano, figlio da una parte di una visione distorta dell’islam e dall’altra dei petrodollari del Golfo, sta prendendo il sopravvento. E noi occidentali, figli anche dell'illuminismo, sembriamo essere inermi e indifferenti al dramma di un popolo a cui solo vent’anni fa avevamo promesso protezione, diritti e democrazia".

Guardando alla questione geopolitica il coordinatore, Albert Chatrian (nella foto), commneta: "Il vuoto occidentale verrà colmata dagli ingegneri cinesi e dai diplomatici russi, mentre le centinaia di migliaia di profughi si metteranno in cammino lungo il corridoio balcanico, diventando merce facile per i ricatti di Erdogan. Se il domani è una terra straniera l’oggi assomiglia sempre più a una terra di nessuno, una terra in cui il destino di un intero popolo può essere sacrificato senza troppe remore".