Aosta: Con green pass e mascherine la Festa delle famiglie a parco Puchoz

Laboratori di arte, danza, musica e manualità, giochi per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni ed infine uno spettacolo teatrale a chiudere la giornata: è davvero ricco il programma di sabato 28 agosto presso il parco Puchoz di viale Mazzini ad Aosta.

A partire dalle ore 10 del mattino, le bambine e i bambini - con le loro famiglie – potranno diventare per un giorno pittori, musicisti, ballerini o artisti. L’ampio spazio del parco Puchoz ospiterà fino alle ore 18 laboratori ed attività gratuite dando l’opportunità alle famiglie di incontrarsi e ritrovarsi e ai bambini di trascorrere una giornata all’aria aperta ricca di stimoli.

Naturarte, Con-Tatto, Storie sonore, Lo zoo di carta, Giochi del cuore, questi i nomi dei laboratori rivolti ai bambini da zero a sei anni, che si alterneranno, dalle 10 alle 18, nel parco Puchoz. Alle ore 18 sarà la volta dello spettacolo teatrale, rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni, Jacques e il fagiolo magico della compagnia Palinodie.

La Festa delle famiglie - questo il nome dell’iniziativa ideata dall’assessorato alle Politiche Sociali, abitative e alle Pari Opportunità del Comune di Aosta e realizzata con il concorso dell’assessorato all’Istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili e di tutta l’Amministrazione comunale - celebra la conclusione del progetto Bambini in Testa, finanziato dalla legge “Buona Scuola”.

Il progetto, avviato a settembre 2019, ha tra i suoi obiettivi la costruzione di una cultura dell’infanzia che manifesti attenzione all’educazione dei bambini dalla nascita ai sei anni.

Commenta l’assessora alla Politiche sociali, abitative e alle Pari Opportunità, Clotilde Forcellati: “Dopo un lungo periodo di chiusure e divieti, che ha rappresentato un rallentamento per le attività previste dal progetto, possiamo nuovamente offrire un’occasione di svago e socializzazione ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. Nei primi mesi del 2021, dopo la riapertura dei servizi alla prima infanzia, il Comune di Aosta ha rinnovato l’impegno per il progetto, progettando nuove iniziative in sostituzione di quelle necessariamente annullate a causa della pandemia da Covid 19".

“Siamo felici – aggiunge Samuele Tedesco, assessore all’Istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili – di poter collaborare a questa importante manifestazione offrendo, a chiusura della giornata, uno spettacolo teatrale che ha l’intento di remixare i classici della fiaba e delle tradizioni regionali, adatto ad un pubblico di bambine e bambini, ma suggestivo ed evocativo anche per le loro famiglie”.

Tutte le iniziative in programma previste per sabato 28 agosto presso il Parco Puchoz (con ingresso da piazza Mazzini) sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria sia per accedere ai laboratori sia per partecipare allo spettacolo teatrale. Per prenotarsi basta scrivere, a partire da sabato, alla mail: festafamiglie21@gmail.com , mentre per avere informazioni è possibile telefonare al numero 3519230764 dalle 17 alle 19.

Per l’accesso all’area è necessario il possesso del Green Pass: il Decreto legge 22 luglio 2021 prevede, per gli adulti che accompagneranno i loro bambini e per i minori con più di 12 anni di età, la necessità di possesso del Green Pass che riporti il QR code, su documento cartaceo o su smartphone, da presentare all'ingresso al fine di permettere la verifica dell’attestazione da parte del personale incaricato dall’organizzazione della manifestazione. E' obbligatorio, per gli adulti e i minori con più di 6 anni, l’uso delle mascherine. Saranno fornite in loco le modalità del deflusso al termine di ciascuna attività.