UniVdA sul podio del Censis

Il mese scorso è stata pubblicata sul sito www.censis.it la Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2021/2022), giunta all’edizione numero ventuno. Per qualità della didattica degli atenei non statali, l’Università della Valle d’Aosta ottiene il secondo posto in ambito linguistico con il corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo.

Con un punteggio pari a 99,5/110, l’ateneo valdostano continua ad avere la meglio rispetto alle due università lombarde Milano IULM e Milano Cattolica. Premiato dalla classifica Censis anche il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che si posiziona al terzo posto (83/110), mentre cresce di dieci punti (da 81, nel 2020, a 91,5/110) il punteggio totalizzato dal corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali che passa dalla settima alla quinta posizione in classifica.

Valutati sulla base della progressione di carriera e dei rapporti internazionali, i punteggi degli indicatori didattici dei restanti corsi di laurea, presenti nell’offerta formativa dell’ateneo, registrano piccole oscillazioni in aumento o in diminuzione. Nella classifica generale degli atenei non statali di piccole dimensioni, quindi fino a 5.000 iscritti, l’Università della Valle d’Aosta si posiziona al settimo posto.

Rimangono piuttosto stazionari i parametri relativi comunicazione e servizi digitali, servizi e strutture.

Resta alto il punteggio dell’internazionalizzazione (97/110) che consente a UniVdA di mantenere il terzo posto in classifica dietro a Libera Università di Bolzano (105/110) e LIUC Università Cattaneo (100/110).