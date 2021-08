Bataille de reines, Misa conquista la notturna di Ferragosto alla Croix Noire

Spalti ordinatamente occupati e tribuna senza affollamento, con limite di 2.500 persone 'armate' di green pass ieri all'arena Croix Noire di Aosta per l'eliminatoria notturna di Ferragosto delle Batailles de reines.

Sul campo, il titolo in prima categoria è andato a "Misa", bovina di 768 chilogrammi di Fabio Lombardo di Saint-Christophe, che in finale ha battuto "Tormenta" (678 chili) di Thierry Rosset di Brissogne; terze e qualificate per la finale regionale, che si terrà domenica 24 ottobre sempre alla Croix Noire, sono state "Reinon" (662) di Roberto Moin di Quart e "Souris" (680) di Daniel Berriat di Nus. Nel secondo peso, il "bosquet" è andato a "Lion" (577) di Lea Boch di Saint-Christophe su "Peloria" (565) di William Guala di Saint-Nicolas; terze "Merlitta" (578) di Dario Bétemps di Saint-Christophe e "Villa" (579) di Aurelio Crétier di Saint-Christophe.

In terza categoria ha vinto "Reinetta" (525) di Gildo Bonin di Gressan, davanti a "Manda" (527) di Crétier; terze "Tiky" (521) di Bétemps e "Margherita" (530) di Michele Bionaz di Brissogne.

Il prossimo appuntamento è a Estoul di Brusson, domenica 22 agosto, con inizio della pesatura alle 9 e dei combattimenti alle 12,30.