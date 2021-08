Prix d’Excellence di UniVdA

L’Università della Valle d’Aosta ha istituito il Prix d’Excellence: una borsa di studio di 5 mila euro all’anno, fino a un massimo di tre anni (15.000 euro), oltre all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e della retta per l’assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato.

I destinatari

Chi si immatricola, nell’anno accademico 2021/2022, al primo anno di un corso di laurea triennale oppure del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria presso l’Università della Valle d’Aosta, ed è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito nell’anno scolastico 2020/2021, con votazione pari o superiore a 100/100 (o punteggio equivalente in caso di titolo conseguito all’estero) può presentare la propria candidatura.

Domande tramite form online a partire da martedì 28 settembre ed entro venerdì 8 ottobre 2021 (ore 12.00). I candidati dovranno sostenere una prova scritta su un tema di cultura generale. La commissione esaminatrice stilerà una graduatoria e il vincitore otterrà la borsa di studio.

5 mila euro all’anno per tre anni!

Per continuare a ottenere i benefici previsti dal Prix d’Excellence negli anni accademici successivi al primo, 2022/2023 e 2023/2024, lo studente assegnatario dovrà mantenere i requisiti di merito illustrati nel bando (acquisizione crediti formativi universitari, media dei voti, ecc.).

Se esci con 100, non paghi le tasse del primo anno!

Anche per coloro che non otterranno il Prix d’Excellence l’Ateneo ha previsto degli esoneri per merito sulla base del voto di maturità. Gli studenti che hanno conseguito un voto di maturità pari a 100/100 sono esonerati, per il primo anno accademico, dalla contribuzione universitaria. Mentre gli studenti con un voto di maturità pari o superiore a 95/100 non dovranno, sempre per il primo anno accademico, versare metà della seconda rata e l’intera terza rata delle tasse universitarie.

