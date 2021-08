A Valtournenche la panchina gigante più alta d'Europa

Sulla punta della Motta di Pleté, da sabato 14 agosto, è operativa la 168esima "big bench" al mondo, una delle panchine giganti del "Big bench community project" nato dall'idea del designer americano Chris Bangle per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. Si trova a 2.860 metri di quota, nella zona delle Cime Bianche, a cavallo tra i comprensori sciistici di Breuil-Cervinia e di Valtournenche, con vista sul Cervino.



La grande panchina blu è quella posta alla quota più elevata al mondo e richiede più impegno per essere conquistata. "Per arrivare alla nostra big bench bisogna prevedere una passeggiata di un paio d'ore", dice Giuseppe Fournier, consigliere comunale che ha seguito il progetto.

E' collocata su un pianoro da cui si gode di un panorama a 360 gradi sulla Valtournenche, sulle Grandes Murailles e sul Cervino. I principali itinerari per raggiungerla sono i sentieri numero 21 dall'arrivo della telecabina Valtournenche-Motta che richiede due ore di cammino, numero 19 da Perrères con una percorrenza di tre ore e 35 minuti, numero 17 da Breuil-Cervinia di tre ore.