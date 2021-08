Al via contributi contro crisi Covid per guide alpine

La giunta regionale ha approvato ieri le disposizioni applicative per la concessione dei contributi una tantum a fondo perso alle guide alpine valdostane. Possono beneficiarne le guide residenti in Valle d'Aosta e iscritte all'Albo professionale regionale al 30 aprile 2021 e alla data di presentazione della domanda. L'ammontare del contributo è di 4.000 euro. Sono disponibili, in totale, 600.000 euro.

I beneficiari devono essere titolari di partita Iva, attiva al 30 aprile 2021 e al momento della presentazione della domanda per lo svolgimento come attività prevalente di quella indicata con il codice Ateco 93.19.92 (Attività delle guide alpine); non avere conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, superiore a 20.000 euro.



Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte . Per accedervi è necessaria un'identità digitale Spid, Cns o la carta d'identità elettronica.

La domanda può anche essere presentata da un delegato del beneficiario. L'invio delle domande deve essere fatto dalle 14 di lunedì 16 agosto e, a pena di esclusione, non oltre le 23,59 di giovedì 30 settembre.