Aosta: Defibrillatore al mercato coperto cittadino

In attesa che torni ad essere popolato di commercianti e clienti, è stato installato nel mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Aosta, il nuovo defibrillatore donato dall'associazione Les Amis du Coeur, alla presenza del sindaco Gianni Nuti, dell'assessora alle Politiche sociali Clotilde Forcellati e del presidente dell'associazione, Giuseppe Ciancamerla.

"Il defibrillatore di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto si aggiunge ai circa 300 presenti sul territorio regionale di cui più di 50 installati presso strutture pubbliche nel comune di Aosta" si legge in una nota del Comune.



Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, oltre al mercato coperto, ospita i mercati cittadini del martedì e del sabato e negli altri giorni è una zona di sosta molto frequentata da residenti e turisti in cerca di parcheggio. "I defibrillatori sono strumenti potenzialmente salvavita e la loro diffusione contribuisce ad aumentare le probabilità di sopravvivenza di fronte ad un attacco cardiaco" spiegano Les Amis du Coeur, associazione attiva in Valle da oltre 20 anni.