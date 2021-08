Da venerdì al Forte di Bard entrano solo i 'Green Pass'

Il Forte di Bard fa da 'apripista' in Valle nell'ambito del rispetto delle regole sull'adozione del Green Pass.

Da venerdì 6 agosto sarà infatti richiesta la Certificazione verde per accedere al complesso monumentale del Forte, corredata da un documento di identità valido. Il pass sarà richiesto per accedere agli eventi e alle conferenze.

Lo scrive l'Associazione Forte di Bard in una nota esplicativa per gli utenti. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica.

"In mancanza della Certificazione e di un documento valido non sarà possibile accedere al Forte di Bard e il biglietto acquistato non sarà rimborsato", aggiungono i vertici del sito museale.