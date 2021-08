Richieste contributo a seguito di forti e abbondanti precipitazioni sull’intero territorio regionale del 2 e 3 ottobre 2020

La Presidenza della Regione comunica che, entro e non oltre il 28 agosto 2021, 90 gg dalla data del decreto di cessazione, dovranno essere presentate le richieste di contributo per i danni subiti a seguito dell’evento calamitoso del 2 e 3 ottobre 2020, a seguito del quale è stato dichiarato con il decreto n. 389 del 5 ottobre 2020 lo stato di calamità sull’intero territorio della regione e successivo decreto di cessazione n. 240 in data 31 maggio 2021.

I contributi non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità.

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, Loc. Les Iles 7 – 11020 Saint-Christophe.

La modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di contributo, ai sensi della legge 5/2001, è a disposizione degli interessati sul sito Internet della Regione https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>protezione_civile/protezione_<wbr></wbr>civile_aosta/contributi_<wbr></wbr>calamita e presso il Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco.

Allora furono circa 1.500 le persone rimaste isolate in Valle d'Aosta a seguito dei danni provocati dall'ondata di maltempo. La situazione più grave è stata registrata nella valle del Lys, dove nel comune di Gaby è crollato il ponte sulla strada regionale a metà del paese, non lontano dal municipio.

Per questo la parte alta di Gaby e i due comuni più a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, furono isolati come Champorcher, dopo la caduta di massi e acqua sulla strada regionale che porta in paese. Inoltre la Dora esondè a Pontey.