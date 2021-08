Aosta: Refezione scolastica, dal 9 agosto via alle iscrizioni

A partire da lunedì 9 agosto, e fino al 3 settembre, saranno aperte le iscrizioni al servizio di refezione per l’anno scolastico 2021/2022 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire del servizio di refezione per la prima volta o che non risultavano iscritti nell’anno scolastico 2020/2021.



Gli utenti interessati dovranno recarsi allo sportello amicoinComune previa prenotazione telefonica da effettuarsi, a partire da lunedì 2 agosto, chiamando il n. 0165-300.382 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per effettuare l'iscrizione è necessario pagare la quota annuale fissa di 20 euro direttamente allo sportello preferibilmente tramite carta di credito o bancomat.



Come per lo scorso anno scolastico, il pagamento della refezione continuerà ad essere effettuato tramite il circuito pagoPA utilizzando il modello inviato dal Comune, con cadenza bimestrale, sulla base dei pasti “non disdettati”. Le eventuali disdette andranno comunicate attraverso l’app Spazioscuola accessibile esclusivamente tramite SPID o con Sms.



Tutti i dettagli relativi alle modalità di iscrizione sono illustrati nella nota informativa pubblicata sul sito amicoinComune.



Ogni altra informazione relativa al servizio può essere richiesta contattando l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri 0165-300.564/340/440.