Sostegno anticipato alla locazione: introdotte alcune modifiche

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, ha approvato la deliberazione con la quale sono state integrate alcune modifiche alle disposizioni applicative in materia di sostegno anticipato alla locazione per coloro che hanno fatto domanda ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4.

Per effetto di tale atto, coloro che hanno presentato domanda nel 2020 con un ISEE aggiornato nel corso del corrente anno per ottenere il contributo anche per il 2021, dovranno presentare, entro il prossimo 15 ottobre 2021, agli uffici competenti, un’autodichiarazione sulla permanenza di tutti gli altri requisiti.

Le modalità per la presentazione dello stesso e il modello per l’autocertificazione saranno comunicate in occasione dell’invio della lettera di liquidazione del contributo.

L’Assessorato ricorda che, nei prossimi giorni, verranno liquidati a tutti coloro che hanno presentato l’ISEE aggiornato, nel limite di 12.500 euro, i contributi per i mesi da marzo a ottobre 2021.