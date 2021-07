Aosta: Servizio scuolabus 'Einaudi'-Porossan affidato all'Aps

La Giunta comunale di Aosta ha affidato alla società in house Aps il servizio di trasporto degli studenti frequentanti la scuola primaria 'Einaudi' da Porossan ad Aosta e ritorno.

"Il servizio si rende necessario in quanto, come già era avvenuto nel passato anno scolastico - si legge in una nota - gli alunni frequentanti la classe seconda (ora classe terza per l’anno scolastico 2021/2022) della scuola Primaria di Porossan sono sistemati in un’aula nella sede dell’Istituzione scolastica Einaudi in viale della Pace, da cui il plesso di Porossan dipende.

Lo spostamento era dipeso dall’incremento di nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia che aveva fatto sì che un’aula che negli passati era adibita a scuola Primaria venisse destinata a seconda sezione della scuola dell’Infanzia".

Il servizio di trasporto, svolto a carattere sperimentale, verrà effettuato da Aps mediante l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dello scuolabus di proprietà comunale omologato per il trasporto alunni materne e primarie, con 25 posti per alunni, oltre a tre posti per accompagnatori e uno per disabili.