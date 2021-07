Quattro nuovi casi Covid su 482 tamponi eseguiti

Per effetto di quattro nuovi contagi ma nessun guarito da venerdì a oggi lunedì 19 luglio, sale a 26 in Valle d'Aosta il numero di persone attualmente positive al Coronavirus.

I nuovi casi sono stati rilevati a fronte di 482 persone sottoposte a tampone.

Non sono stati registrati altri decessi, il numero delle vittime resta quindi di 473 dall'inizio della pandemia; l0ospedale Parini resta Covid-free.

I dati sanitari emergono dal bollettino diffuso dalla Regione; le Forze dell'ordine non hanno comminato sanzioni per violazioni alle norme antipandemia.