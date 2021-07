Italia verso il green pass ma non sarà per bar, ristoranti e alberghi

Non servirà per entrare nei bar o nei ristoranti o per soggiornare in albergo ma sarà richiesto per accedere a palestre, stadi, concerti, treni a lunga percorrenza e aerei. Questo il green pass che, secondo fonti dirette di Palazzo Chigi, il Governo Draghi vorrebbe introdurre almeno dall'1 agosto in Italia. Sulla decisione, che verrà presa nella cabina di regia nei prossimi giorni, graveranno necessariamente i dati sull'andamento della curva epidemiologica e sulla diffusione delle cosiddette 'varianti'.

Per ottenere il green pass occorrerà essere vaccinati, oppure avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o essere guariti dal Covid e dimostrare un numero sufficiente di anticorpi naturali.

A preoccupare è la risalita dei contagi - ieri 2.455 i nuovi casi e solo nove decessi-ma soprattutto il tasso di positività tornato a 1,3% a causa della variante Delta.

La politica è divisa, con Lega e M5S che chiedono di non fermare la ripartenza e il turismo e il Pd che pur con limitazioni agli obblighi non avrebbe intenzione di boicottare apertamente la carta verde.

Sale invece - anche se ben più timida per ora rispetto alle 'discese in piazza' francesi - la protesta di singoli cittadini, comitati e associazioni verso un altro provvedimento giudicato anticostituzionale.