Aosta: In riparazione alcuni impianti idrici delle aree verdi

Tecnici e operai comunali sono al lavoro per risolvere un problema che, con il caldo di questi giorni, rischia di vanificare l'opera di riqualificazione del verde pubblico iniziata due settimane fa.

Ieri l'Associazione Quartiere Cogne ha segnalato di aver inviato volontari per il taglio dell'erba di fronte all'ex Ufficio di collocamento, ma gli impianti idrici per innaffiare le aiuole non funzionano da alcuni giorni e l'erba è praticamente bruciata. Il guasto a questo e altri impianti cittadini dovrebbe essere riparato velocemente.