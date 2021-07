Aosta: Con la nuova app 'Municipium' il Comune è più vicino ai cittadini

Da un'unica applicazione utilizzabile da smartphone e da tablet, che funziona su sistemi Android e Ios, i cittadini di Aosta possono da oggi interagire con l'amministrazione comunale.

L'app si chiama Municipium, è realizzata dalla Maggioli spa, è attiva in quasi mille comuni e arriva per la prima volta anche in Valle 'inaugurata' dal capoluogo. Municipium contiene informazioni per i cittadini e i turisti, con un sistema di notifiche, ma consente anche di segnalare guasti o pericoli per il servizio di acquedotto o fognatura, problemi con la raccolta dei rifiuti o l'igiene urbana, problemi con l'illuminazione pubblica. E' anche un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e a tutti i servizi comunali interattivi, come il pagamento multe via smartphone, ed è combinata al sito comunale".

Scaricando la app si potranno ricevere notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati; ottenere un calendario per lo stoccaggio dei rifiuti porta-a-porta con un promemoria, l'indicazione degli ecocentri, info sugli ingombranti e un glossario del riciclo. La app offrirà al cittadino anche la possibilità di inviaresegnalazioni sicure, riservate e facili da gestire.



"Vogliamo vivere e abitare la realtà virtuale tanto quanto rigenerare quella reale" ha spiegato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, presentando l'iniziativa. Stefano Ciceri, responsabile del progetto per la Maggioli, ha parlato di un'app che "facilita il rapporto tra i cittadini e gli enti locali", con un percorso "flessibile, che si adatta alle esigenze della popolazione".