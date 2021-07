Primo 'sì' a ddl sostegno imprese con mutui agevolati

La seconda Commissione consiliare regionale 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, sul disegno di legge a sostegno delle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Relatore del provvedimento presentato dalla Giunta regionale il 30 giugno e composto di quattro articoli è stato nominato il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (PCP).

"Questo disegno di legge - ha sottolineato Malacrinò - dimostra tutta l'attenzione della Regione nei confronti del tessuto produttivo valdostano e si aggiunge alle misure anti Covid già approvate in questa Legislatura. Con questa iniziativa, si va infatti a dare sostegno alle imprese con 'credito deteriorato' che non hanno potuto beneficiare della legge 5 del 2021 (sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati), autorizzando l'allungamento dei tempi di ammortamento fino a un massimo di sette anni, oltre alla possibilità di un periodo di pre-ammortamento di due anni, al fine di garantire liquidità, più che mai necessaria in questo periodo di crisi. Probabilmente, dal 2022, questo provvedimento sarà esteso anche alle imprese che hanno potuto beneficiare della sospensione dei mutui, in modo da recuperare redditività".

Il ddl dovrebbe essere iscritto in via d'urgenza nel Consiglio di oggi mercoledì 7 luglio.