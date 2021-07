Aosta: In arrivo 'Municipium', la nuova app di dialogo tra Comune e cittadini

Nuovo passo avanti tecnologico dell'Amministrazione comunale di Aosta, che ha deciso di dotarsi della nuova app 'Municipium', ideata per le "amministrazioni aperte ai cittadini", spiegano i progettisti della Maggioli spa che l'hanno realizzata.

'Municipium è "un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e a tutti i servizi comunali interattivi, come il pagamento multe via smartphone, ed è combinata al sito comunale".

I servizi dedicati dalla app al Comune di Aosta saranno illustrati domani giovedì 8 luglio in una conferenza stampa; in particolare, scaricando la app si potranno ricevere notizie ed eventi, geolocalizzati e organizzati; ottenere un calendario per lo stoccaggio dei rifiuti porta-a-porta con un promemoria, l'indicazione degli ecocentri, info sugli ingombranti e un glossario del riciclo. La app offrirà al cittadino anche la possibilità di inviaresegnalazioni sicure, riservate e facili da gestire.