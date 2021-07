Un successo il primo turno di Giroparchi Nature Trail di Fondation Gran Paradis

Sono giunti a destinazione ieri, venerdì 2 luglio, dopo cinque giorni di cammino, i ragazzi di Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico in lingua inglese organizzato da Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso e la Convenzione delle Alpi.

Ad attenderli, nella piazzetta del Villaggio Minatori, le loro famiglie, il presidente di Fondation Grand Paradis, Corrado Jordan, il direttore Luisa Vuillermoz, il vicesindaco di Cogne, Giuseppe Lamastra e l’Assessore al Turismo e sport del Comune di Cogne, Deborah Bionaz.

L’evento è stato anche l’occasione per inaugurare il nuovo LEDwall del progetto Interreg Italia-Svizzera 'S.O.N.O. – Svelare Occasioni Nutrire Opportunità'.

Sono stati proiettati sul maxischermo i video e le foto della settimana di trekking appena conclusa. Giroparchi Nature Trail, giunto alla nona edizione, ha coinvolto nel corso degli anni più di 200 ragazzi e ragazze provenienti da Comuni valdostani e non solo.

Si tratta di un‘esperienza altamente innovativa, che dà ai giovani la possibilità di approfondire la conoscenza delle valli del Parco e di esercitare la lingua inglese divertendosi e stringendo nuove amicizie, il tutto in un contesto paesaggistico e naturalistico che costituisce un patrimonio unico ed eccezionale.

I ragazzi sono stati accompagnati dalla guida naturalistica escursionistica Davide D’Acunto, e dall’insegnante Colin Adams - entrambi madrelingua inglesi - e dallo Junior Mentor Leonardo Imbimbo che negli anni scorsi è stato un partecipante di Giroparchi Nature Trail.

Nell’edizione 2021 il trekking ha attraversato la valle di Cogne partendo da Valnontey e seguendo un itinerario immerso in un ambiente suggestivo e incontaminato fino al rifugio Sella. Nella seconda giornata i ragazzi si sono diretti verso il Colle della Rossa, da cui hanno goduto della maestosa vista sui ghiacciai.

Nei giorni successivi sono ridiscesi a valle e poi risaliti fino al rifugio Grauson - di recente apertura - per rientrare infine presso la sede di Fondation Grand Paradis, dove il trekking si è concluso. Durante il percorso non sono mancati incontri con la fauna alpina e sono stati affrontati temi particolarmente rilevanti e di grande attualità, incentrati sull’attenzione per l’ambiente e l’equilibrio che lega uomo e natura.

Il secondo turno di Giroparchi Nature Trail si svolgerà dal 23 al 27 agosto ed ha già registrato il tutto esaurito. Per i più piccoli (9-11 anni) è appena stato lanciato il trekking Giroparchi Culture Trail, alla scoperta del patrimonio culturale dei Comuni del fondovalle del Gran Paradiso.