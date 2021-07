Sì della Giunta a progetto per mitigare gli effetti di eventi climatici eccezionali

La Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale denominata “RITA – Risposta Impatti Tempesta Alex”. Il progetto, che sarà presentato nel bando del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 in scadenza il 30 giugno, si pone l’obiettivo di affrontare e mitigare gli effetti di eventi eccezionali, quali quelli determinati dalla Tempesta Alex che ha colpito anche il territorio regionale il 2 e 3 ottobre 2020.

Il progetto RITA sarà coordinato dalla Struttura opere idrauliche dell’amministrazione regionale e, oltre ai partner italiani del Politecnico e del CNR – IRPI di Torino, prenderanno parte alle analoghe attività di studio degli impatti conseguenti alla tempesta Alex sui territori d’oltralpe anche il Centro di Nazionale di Ricerca francese INRAE e l’Università della Savoia di Chambery.

Il costo complessivo è stimato in 1.015.000 euro e la spesa prevista dalla proposta progettuale per la Regione è di 450.000 euro, di cui euro 360.000 mila a carico della quota di autofinanziamento per la realizzazione di interventi di ripristino delle opere di difesa idraulica del territorio e di 90.000 euro a carico dei contributi pubblici FESR (per l’85%) e del Fondo di rotazione statale (per il 15%).