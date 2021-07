SAINT NICOLAS: 350mila euro per consolidamento stradale regionale 41

La Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del corpo stradale della S.R. n. 41 al Km 18+900 nel Comune di Saint-Nicolas, che richiederà un investimento di 350.000 euro.

Con uno studio geologico è stato accertato come il cedimento del piano viabile non fosse imputabile ad un fenomeno franoso bensì ad un fenomeno che coinvolgeva gli strati più superficiali del pendio. Lo studio ha ipotizzato alcune tipologie di interventi per il consolidamento del corpo stradale con conseguente ripristino della viabilità a doppio senso di marcia, fra cui la realizzazione di una paratia di micropali o di un muro di sostegno. La progettazione esecutiva dell’intervento ha previsto, in particolare, la realizzazione di una struttura di sostegno posta a valle della strada costituita da micropali in acciaio con sovrastante cordolo in cemento armato.

Presto saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e l’inizio dell’intervento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.