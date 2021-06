Aosta: Riqualificate aiuole, aree verdi e zone alberate

Il capoluogo regionale si fa 'verde' per confermare a residenti e turisti l'anima 'ecologista' dell'Amministrazione del sindaco Gianni Nuti.

Sono in corso i lavori di messa a dimora di alberi, diverse specie arboree nonché di rifacimento di tappeti erbosi in aiuole e aree verdi di Aosta, così come la manutenzione di circa 150 piante ornamentali tra ippocastani, tigli, salici, olmi, sorbi, betulle e prunus. Nei parchi e giardini comunali l'erba è stata tagliata e sono state piantate diverse varietà di fiori.

Le zone interessate dalla piantumazione e dall'allestimento delle aiuole sono piazza della Repubblica, corso Saint-Martin-de Corléans, avenue du Conseil des Commis, viale della Pace, la Scuola dell’infanzia 'Gex', il Parco della Rimembranza (Cimitero) e le vie Xavier de Maistre, Roma (Regione Consolata), Gran Paradiso, Pollio Salimbeni, Liconi, Capitano Chamonin, Matteotti, Cavagnet ed Elter.

Alberi e aiuole anche nel piazzale della Nuova Università

Anche le strade più lunghe hanno una fine e così dopo oltre un anno di attesa sarà presto inaugurato il parcheggio realizzato nell'area nord della Nuova Università di Aosta, nel triangolo tra le vie Monte Pasubio, Monte Vodice e Monte Solarolo.

Il tanto atteso passaggio dal Demanio alla Regione, che consentirà all'Amministrazione comunale di aprire l'area pubblica è confermato dall'iniziativa del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ad aprile aveva contattato il vivaio regionale per avviare la piantumazione di alberi allo scopo di abbellire e arricchire il parcheggio con elementi naturali.

Operai municipali e vivaisti hanno già piantato una quindicina di alberi e allestito diverse aiuole in attesa dell'apertura al pubblico del parcheggio, per la soddisfazione dei residenti e dei commercianti della zona che non hanno più sotto gli occhi vegetezaione in stato di abbandono e immondizie.