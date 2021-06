Joseph Péaquin confirmé président Upf VdA

Le réalisateur valdotain Joseph Péaquin a été confirmé président de la section valdôtaine de l'Union de la Presse Francophone pour les trois prochaines années. On l'apprend par un communiqué diffusé par l'association.

Le comité de direction sera formé par les vice présidentes Sonia Charles et Elena Landi, la trésorière Monica Stévenin, les conseillères Cristina Deffeyes et Elena Meynet, le secrétaire Enrico Martial et les commissaires aux comptes Livio Sapinet et François Stévenin.

Le comité de direction s'est réunie pour la première fois lundi passé et s'est tout de suite "penché sur les nouvelles initiatives au programme pour 2021, dont un nouveau cours d'approche à l'audiovisuel prévu pour le début du mois de septembre, des conférences en automne et la participation de représentants de la section valdôtaine aux prochaines Assises internationales de l'UPF en Tunisie". (DIRE)