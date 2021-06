Quart: Lavori di pubblica utilità e 'comunicazione social' punti salienti del Consiglio comunale

Con nove punti all’ordine del giorno, il Consiglio comunale di Quart è convocato per le ore 20,30 di martedì 29 giugno 2021. La seduta si svolgerà in presenza nell’Auditorium comunale in località Bas Villair.

I lavori prevedono, tra l'altro, l’approvazione dello schema di convenzione con il Tribunale ordinario di Aosta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tramite operai avviati al reinserimento sociale.

Sarà inoltre esaminato e posto in approvazione il Regolamento per il funzionamento e l’utilizzo degli account istituzionali del Comune di Quart sui social network e social media, strumenti sempre più utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni per dialogare con la cittadinanza.

In approvazione anche il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale Tari e, successivamente, le aliquote e agevolazioni per l’anno 2021.

I lavori proseguiranno con la votazione di una variazione al Bilancio 2021/23 e al relativo Documento unico di programmazione. In conclusione, saranno esaminate e poste in approvazioni le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria nonché quelle al Regolamento edilizio comunale.