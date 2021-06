Un'estate di musica a Cogne tra 'big' e natura

L’estate a Cogne non può fare a meno della musica. Quest’anno la località turistica valdostana ai piedi del Gran Paradiso sarà tappa di Musicastelle Outdoor: il 3 Luglio, alla sommità delle cascate di Lillaz, Samuele Bersani in concerto en plein air, senza palcoscenico né sedute, per vivere al meglio il connubio tra natura e musica.

La piccola, ma tanto apprezzata, rassegna MusiCogne spegnerà invece la sua quinta candelina abbracciando, per l’occasione, un periodo più ampio: apertura del festival sabato 17 luglio, con la musica del territorio. Il cuore della rassegna, da giovedì 22 a sabato 24, tre giornate in cui cultura e musica di qualità valorizzeranno ambientazioni particolari e suggestive. Infine, a chiusura, ritorna la musica del territorio nel cuore del Parco, con un concerto sotto il cielo stellato, giovedì 12 agosto.

Ritorna anche quest’estate 'Da Aosta ai Quattromila', la rassegna musicale a cura di AostaClassica, con un appuntamento ad inizio agosto, sulla meravigliosa terrazza naturale di Gimillan.

A concludere gli appuntamenti musicali della stagione, il saggio del Cluster SFOM Summer Campa, chiusura dello stage musicale organizzato a Cogne dalla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Valle d’Aosta.