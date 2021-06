Anpas VdA in piazza Chanoux ad Aosta per la sicurezza stradale

Il tour nazionale "Giro d'Italia in sicurezza" promosso dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze-Anpas ha fatto tappa lunedì 21 giugno in piazza Chanoux ad Aosta.

Dalle 17,30 alle 23 i volontari della compagine aostana dell'associazione hanno intrattenuto i presenti in dimostrazioni pratiche e interattive sui diversi livelli di rischio alla guida, con l'ausilio di percorsi esperienziali creati ad hoc, di un simulatore di ribaltamento auto e un simulatore d'impatto.

L'iniziativa, il cui nome è 'Guida X Bene', ha coinvolto 13 piazze italiane con l'obiettivo di scoraggiare comportamenti imprudenti e dannosi per la sicurezza del singolo individuo e intere comunità, quali l'assunzione di alcol o droghe o l'uso del cellulare alla guida. Presenti in piazza anche il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse e il sindaco di Aosta, Gianni Nuti.

Nell'occasione è stato anche presentato il progetto BUONA STRADA, che intende contribuire al contrasto di comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone e con effetti negativi sulla sicurezza stradale. Per combattere l’impatto derivante dagli incidenti stradali e contenere i costi di sistema (sociale e socio sanitario) che ne derivano, la parola d’ordine è “prevenzione”. Proprio per questo motivo Anpas, con questo progetto di rilevanza nazionale, si impegna a contrastare i rischi derivanti da comportamenti nocivi per la salute come il consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e l’uso improprio dei cellulari alla guida.

Il progetto della durata di 18 mesi promuove una strategia di intervento strutturata capace di produrre, attraverso azioni di diversa natura e dal carattere intersettoriale e multidisciplinare, impatti positivi sulla condotta del target di progetto. In aggiunta, il progetto sarà meritevole di migliorare e potenziare i servizi che la rete di pubbliche assistenze e volontari Anpas presta sui singoli territori, generando ricadute favorevoli in termini di nuovi percorsi di prevenzione e formazione.