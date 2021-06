Buona Strada approda ad Aosta in piazza Chanoux lunedì 21 giugno

Il progetto Buona Strada, finanziato e promosso da Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il patrocinio del Comune di Aosta arriva in Valle.

I moltiplicatori e i comunicatori di Anpas Valle d’Aosta e nazionale sensibilizzeranno la cittadinanza sulle corrette pratiche per una guida sicura

Il progetto BUONA STRADA intende contribuire al contrasto di comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone e con effetti negativi sulla sicurezza stradale. Per combattere l’impatto derivante dagli incidenti stradali e contenere i costi di sistema (sociale e socio sanitario) che ne derivano, la parola d’ordine è “prevenzione”. Proprio per questo motivo Anpas, con questo progetto di rilevanza nazionale, si impegna a contrastare i rischi derivanti da comportamenti nocivi per la salute come il consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e l’uso improprio dei cellulari alla guida.

Il progetto della durata di 18 mesi promuove una strategia di intervento strutturata capace di produrre, attraverso azioni di diversa natura e dal carattere intersettoriale e multidisciplinare, impatti positivi sulla condotta del target di progetto. In aggiunta, il progetto sarà meritevole di migliorare e potenziare i servizi che la rete di pubbliche assistenze e volontari Anpas presta sui singoli territori, generando ricadute favorevoli in termini di nuovi percorsi di prevenzione e formazione.

Anpas per la realizzazione delle 6 macro-azioni di progetto (gruppi tecnici di lavoro per analisi del fenomeno e delle misure da adottare, formazione di volontari come moltiplicatori dell’azione preventiva, campagna nazionale di prevenzione, azioni pilota su territori/gruppi target, monitoraggio e valutazione, comunicazione e pubblicità) si avvale del prezioso contributo di un pool di collaboratori.

Fra i collaboratori esterni alla rete figurano: ACI (Automobile Club D’Italia), AIASF (Associazione italiana assistenti sociali), Ordine Assistenti sociali Calabria, Ordine Assistenti Sociali Sardegna, Società della Salute area pratese, Università Verde Bologna/Associazione Antartide, Coordinamento Toscano Gruppi Auto Aiuto, Associazione Cerchio Blu (in soccorso dell’emergenza).

Fra i collaboratori interni alla rete Anpas vi sono: Comitati regionali Anpas Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta , Veneto, Croce Bianca di Bolzano, Croce Bianca di Tesero (TN).

Nelle Foto i volontari del soccorso Anpas Valle d’Aosta

E il neo Consiglio Direttivo Anpas Valle d’Aosta presieduto da Massimo Pesenti, vice presidente Andrea Parisi, consiglieri: Gianluca Scarpari, Paolo Ferrero, Renzo Belfrond , Placido Abate, Elio PietroPaolo e Mario Benech delegato Anpas nazionale.