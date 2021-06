TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 20 giugno

ore 15 a Chamois, sesta edizione di "MusicAbilmente", il festival che unisce musicisti con disabilità e normodotati in concerti in piazza, organizzato dall'Associazione "Insieme a Chamois - Enzembio a Tzamouè" con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali, del Comune di Chamois e del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano. Esibizioni dei gruppi Taxi Orchestra di Aosta, Pancake Drawer di Roma, CLG Ensemble di Torino. Dirette web radio a cura di "Radio 3 ombra" di Radio Ohm di Chieri (To). Sarà presente il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin.

ore 17,30 ad Aosta, Chiesa di Santa Croce, inaugurazione del 52° Festival internazionale di concerti per organo, organizzato dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio Valle e le Amministrazioni comunali coinvolte. A dare il via alla rassegna sarà l’organista aostano Federico Ragionieri.

Lunedì 21 giugno

ore 9,15 riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esprimere il parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di legge presentata dal gruppo Pour l'Autonomie che modifica la legge regionale n. 5/2000 (norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione). I Commissari saranno quindi chiamati a nominare il relatore del disegno di legge sul funzionamento di Finaosta Spa (modificazioni alla legge regionale n. 7/2006), che verrà illustrato dall'Assessore regionale alle partecipate, Luciano Caveri.

ore 15,30, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza alla plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I lavori prevedono anche un confronto col Ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini.

Martedì 22 giugno

ore 9.30 riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta "Sviluppo economico", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Albert Chatrian e Giulio Grosjacques, per effettuare alcune audizioni in merito alla petizione contro l'apertura di una cava di ghiaia in frazione Chetoz nel comune di Quart: saranno sentiti il Coordinatore del Dipartimento regionale ambiente, Luca Franzoso, il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Quart.

ore 10,30 riunione dell'Ufficio di Presidenza.

12 Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 23 giugno

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 24 giugno

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 25 giugno

ore 10,30 il Presidente dell'Assemblea regionale, Alberto Bertin, partecipa al webinar "Le politiche culturali a beneficio della salute", organizzato dal progetto Capire, sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.