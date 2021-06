Aosta: Dal 21 al 26 giugno viabilità modificata in via Grand Eyvia

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale (fresatura e asfaltatura) in via Grand Eyvia, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito modifiche temporanee alla circolazione in vigore nella strada dall’intersezione con via Piccolo San Bernardo sino alla rotatoria di corso Lancieri, dalle 7 alle 18 del periodo compreso tra lunedì 21 e sabato 26 giugno.

- divieto di sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, per tutti i veicoli, a esclusione di quelli utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori;

- chiusura al traffico per tutti i veicoli e mezzi di soccorso (a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori), della corsia Ovest di transito, con il senso unico di marcia Nord-Sud;

- obbligo di svolta a sinistra per i tutti veicoli provenienti da via Artanavaz all’intersezione con via Grand Eyvia, che dovranno proseguire sulla corsia di marcia non occupata dal cantiere stradale;

- restringimento della sede stradale con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 20 Km/h.