Examen de vérification de la connaissance de la langue française

Une session d’examens destinés à vérifier la connaissance de la langue française est organisée aux fins prévues par l’art. 4 de la competente loi régionale, à savoir:

- mutations et affectations provisoires à des emplois appartenant aux cadres régionaux du personnel de direction, d’inspection, enseignant et éducatif appartenant aux cadres correspondants de l’État ;

- attribution des postes d’enseignant et des suppléances dans les établissements scolaires de tout ordre et degré de la Région et du Collège 'F. Chabod' d’Aoste ;

- participation aux concours sur titres et épreuves et aux concours sur titres pour l’incorporation dans les cadres régionaux du personnel d’inspection, de direction, enseignant et éducatif de la Vallée d’Aoste.



L’examen susdit consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.

La liste des candidats admis, le jour et le lieu de l’épreuve écrite visée à l’article 1er font l’objet d’un avis publié le 20 août 2021 tant au tableau d’affichage de la Surintendance des écoles que sur le site www.scuole.vda.it /Docenti/Accertamento francese et vaut notification à tous les effets.

Le calendrier des épreuves orales sera fixé par le jury et sera publié le jour de l’épreuve écrite par voie d’affichage tant au tableau de la Surintendance des écoles et de l’établissement où se déroulent les épreuves que sur le site www.scuole.vda.it /Docenti/Accertamento francese et vaut notification à tous les effets.



Toute personne désirant participer à la session d’examens susdite doit remplir la demande en ligne à travers le programme ISON avant le 6 août 2021 à 23h59, selon les indications dont à l’Annexe B (VADEMECUM) de l’Arrêté de l’Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux politiques de la jeunesse, aux affaires européennes et aux sociétés à participation régionale, réf. n° 10119/2021.

L’Arrêté susdit est disponible sur le site www.scuole.vda.it/ Docenti/Accertamento francese et auprès des institutions scolaires de la Région, de l’Université de la Vallée d’Aoste et de la Surintendance des écoles 1, place Deffeyes, Aoste.

Pour toute information, contacter le Département Surintendance des écoles - Mme Patrizia Cortese M. Luca Dufour– tél. 0165/273215-3314.