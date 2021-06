Incidente sul lavoro a Courmayeur, grave operaio edile

Intervento del 118 e dei carabinieri del Nucleo radimobile verso le 11 di questa mattina giovedì 17 giugno in località La Palud a Courmayeur, dove in un cantiere edile un operaio 20enne è rimasto gravemente infortunato in un incidente sul lavoro.

Cause e dinamiche dell'accaduto sono al vaglio delle Forze dell'ordine dell'Ispettorato del lavoro; il giovane sarebbe stato colpito al torace da un palo, soccorso subito dai colleghi l'operaio è stato trasferito in elicottero all'ospedale Parini di Aosta.

Dalle prime informazioni, avrebbe riportato un politrauma ritenuto grave dai medici intervenuti. Seguono aggiornamenti.