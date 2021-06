Aosta: Messa in sicurezza la staccionata pericolante all'area verde Tzatelet

Quella staccionata 'atterrata' da vandali o dal passaggio di animali selvatici non protegge più un tratto di passeggiata attorno all'area verde Tzatelet di Quota BP, ma è stata in parte riparata e in parte messa in sicurezza da una squadra comunale di Lavoratori socialmente utili.

Rimessa in piede parzialmente dove possibile e 'segnalata' come ancora potenzialmente a rischio di caduta o pericolosamente assente: questo e altri lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria sono svolti per il Comune di Aosta da detenuti in sconto pena, tossicodipendenti inseriti in programmi di recupero, persone disagiate: i lavoratori socialmente utili (Lus) che hanno contribuito, dal 2016, a rendere più vivibile e sicuro il capoluogo valdostano.

Per questo motivo anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Aosta ha riproposto il bando per l'assegnazione a una cooperativa sociale della gestione del nuovo Progetto lavori di utilità sociale-Lus, che ha preso il via ad aprile con i primi interventi urgenti. I Lus si occuperanno quest'anno di interventi di messa in sicurezza degli impluvi e della risistemazione di aree verdi e urbane della città.