Tir ribalta carico di pietre in autostrada

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina sull'Autostrada A5 all'altezza dell'abitato di Hône, per il ribaltamento di un rimorchio di un un'autoarticolato che viaggiava in direzione Aosta. Illeso il conducente ma il carico del rimorchio - pietrame - ha invaso entrambe le corsie della A5 in direzione Aosta e la corsia di sorpasso in direzione Torino.

L' autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle 4,30 circa alle 7,30, ora alla quale è stato aperto un solo senso di marcia.

Sul posto, oltre ai pompieri presenti con la squadra di prima partenza, sono intervenuti Polizia stradale, carabinieri, personale della Società Autostade Valdostane e della ditta proprietaria dell' autoarticolato. Le cause dell' incidente sono al vaglio delle Forze dell'ordine.