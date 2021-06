Aosta: Il Comune vuole rilanciare le 'buone pratiche' alimentari

La terza Commissione consiliare permanente del Comune di Aosta 'Servizi alla persona' si riunirà mercoledì 16 giugno alle ore 9.

All'ordine del giorno della seduta figurano l'esame della proposta di deliberazione per l'approvazione del documento 'Food policy Aosta – Politiche alimentari Aosta' e l'adesione al 'Milan urban food policy pact'.

Una Food Policy è un insieme di politiche che delineano una visione condivisa sul futuro rapporto della città con il cibo e definiscono le azioni chiave per attuare questa visione, armonizzando i vari progetti che l’amministrazione porta avanti sul tema dell’alimentazione. Le Food Policy hanno precise ricadute sociali, ambientali, urbanistiche ed economiche e il Comune di Aosta intende attivarsi per rilanciare buone pratiche alimentari soprattutto per giovani e anziani.



Nel corso della seduta consultiva verranno anche esaminati intendimenti e ipotesi di modificazioni relativamente al regolamento del fondo comunale sfrattati, che l'Amministrazione municipale del sindaco Nuti intende implementare e utilizzare già quest'anno.