Regione finanzia borsa di studio in farmacia ospedaliera

L’Esecutivo regionale ha approvato il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera dell’Università degli Studi di Torino per l’anno accademico 2020/2021, per la spesa complessiva di 53 mila 200 euro.

Lo specialista in Farmacia ospedaliera deve possedere conoscenze teoriche, scientifiche e professionali di farmacia clinica, farmacoterapia ed utilizzo delle tecnologie sanitarie, di farmacoeconomia e di legislazione sanitaria, utili all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture ospedaliere e territoriali del Sistema sanitario nazionale-Ssn.

Sono specifici ambiti di competenza la gestione di farmaci e dispositivi medici, la produzione di farmaci, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari e sull'esercizio farmaceutico.